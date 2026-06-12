Dale Steyn on Vaibhav Suryavanshi: ‘वैभव सूर्यवंशी का करियर हो सकता है बर्बाद’, डेल स्टेन ने दी भारतीय क्रिकेट को चेतावनी

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक इंडिया की सीनियर टीम के लिए डेब्यू नहीं किया है लेकिन आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद फैंस और मीडिया उन्हें जल्द से जल्द टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाहते हैं। इसी बात पर डेल स्टेन ने चिंता जताई है और टीम इंडिया को आगाह किया है। स्टेन ने कहा कि बड़े खिलाड़ी बनने के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर खिलाड़ी को सही माहौल, सही मार्गदर्शन और पर्याप्त आराम नहीं मिला, तो उसका करियर पटरी से उतर सकता है। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और कोचिंग स्टाफ को बहुत सावधानी से वैभव का वर्कलोड मैनेज करना होगा।