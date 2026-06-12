IND vs AFG Weather Report: धर्मशाला में भारी बारिश का अलर्ट, क्या बिना खेले ही धुल जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान मैच?

धर्मशाला के मौसम की बात करें तो एक्‍यूवेदर के मुताबिक, शनिवार को आसमान में बादलों से घिरा रहेगा। दिन में यहां 90 प्रतिशत बारिश की संभावना है, जबकि रात को यह घटकर 65 प्रतिशत तक रह जाएगी। इसके साथ तूफान आने के भी आसार जताए गए हैं। मैच के दौरान करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। दिन में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो रात को 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर मौसम विभाग की भविष्‍यवाणी सच होती है तो शनिवार को मैच 50-50 ओवर की बजाय छोटा हो सकता है। दिन में ज्‍यादा बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस में देरी हो सकती है।