Vaibhav Sooryavanshi: ‘करियर बचाना है तो ये मत करना’, मैच फिक्सिंग में फंसने वाले श्रीसंत ने वैभव सूर्यवंशी को दी बड़ी चेतावनी

वैभव सूर्यवंशी इस समय श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई-सीरीज में इंडिया ए की तरफ से जलवा बिखेर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ महज 24 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 44 रनों की तूफानी पारी खेली। एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए श्रीसंत ने वैभव की तारीफ में कहा, 'हम सूर्यवंशी की जितनी भी तारीफ करें, वो कम होगी। उन्होंने जो कमिटमेंट और लगन दिखाई है, वह कमाल है। पहले सचिन पाजी ने हमें रास्ता दिखाया, फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा आए, लेकिन वैभव ने इस छोटी उम्र में जो कर दिखाया है, वो सबके लिए एक मिसाल है।'