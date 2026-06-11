11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल में जिस गेंद पर खाई थी मात, अब फिर वही खतरनाक बाउंसर बनी विलेन, अर्धशतक से चूके

Vaibhav Sooryavanshi batting weakness: दांबुला में अफगानिस्तान ए के खिलाफ इंडिया ए के मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) एक बार फिर ऑफ-स्टंप के बाहर की बाउंसर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जानिए कैसे उनकी यह पुरानी कमजोरी एक बार फिर उनके अर्धशतक के आड़े आ गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 11, 2026

Vaibhav Sooryavanshi gets out to bouncer, Vaibhav Sooryavanshi 44 vs Afghanistan A, India A vs Afghanistan A Dambulla, Vaibhav Sooryavanshi batting weakness

वैभव सूर्यवंशी (Photo - ESPN)

Vaibhav Sooryavanshi Batting Weakness: भारतीय क्रिकेट के नए बैटिंग युवा सनसनी, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपनी पुरानी कमजोरी का शिकार हो गए। दांबुला में अफगानिस्तान ए के खिलाफ इंडिया ए के दूसरे लीग मैच में वैभव ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन वह इंडिया ए के लिए अपना पहला अर्धशतक लगाने से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैभव उसी गेंद पर आउट हुए, जिसने आईपीएल में भी उनकी पारी का अंत किया था ऑफ-स्टंप के बाहर की वो खतरनाक बाउंसर।

अफगानिस्तान ने चली IPL वाली चाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों ने वैभव को ऑफ-स्टंप के बाहर बाउंसर फेंकने का प्लान बनाया था, जहां शॉट मारने के चक्कर में वह थर्ड-मैन पर कैच दे बैठे थे। तब खुद वैभव ने कहा था, 'मैंने गेंद के बजाय फील्डर को खेलने की कोशिश की थी।'

दांबुला में भी अफगानिस्तान के गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने इसी कमजोरी को टारगेट किया। अहमदजई ने वैभव को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और राउंड द विकेट आकर उन्हें जगह नहीं लेने दी। आखिरकार, चौथी और पांचवीं स्टंप की लाइन पर फेंकी गई एक सटीक बाउंसर पर वैभव का नेचुरल इंस्टिंक्ट (स्वाभाविक शॉट) बाहर आ गया। गेंद कट करने के लिए बहुत करीब थी, बल्ला अड़ा और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। आउट होते ही वैभव ने तुरंत अपनी गलती मानी और इशारा किया कि वह इसे बेहतर खेल सकते थे।

22 गेंदों में मचाया तहलका, तेंदुलकर की आई याद

भले ही वैभव सूर्यवंशी अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन महज 22 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने अफगानी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। अफगानिस्तान ने उनके लिए ऑफ-साइड में एक मजबूत फील्डिंग सजाई थी, लेकिन इस बॉस बेबी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने गेंदों को लेट खेला और आसानी से गैप ढूंढे।

पारी के दौरान जब वैभव ने अपने पंजों पर खड़े होकर बैक-फुट से शानदार कवर-ड्राइव लगाया, तो मैदान पर मौजूद फैंस को 1991/92 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाए गए शॉट्स की याद आ गई।

फिर किया खुद को साबित

वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले ही दिखा दिया था कि वह दबाव झेलकर लंबी पारी खेल सकते हैं। इस मैच में भले ही आईपीएल वाले बड़े छक्के देखने को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाकर फिर से अपने आप को साबित कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

11 Jun 2026 12:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल में जिस गेंद पर खाई थी मात, अब फिर वही खतरनाक बाउंसर बनी विलेन, अर्धशतक से चूके

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी ने बगैर सिक्स 200 के स्‍ट्राइक रेट से ठोके 44 रन तो हर्षा भोगले ने थपथपाई पीठ

Vaibhav Sooryavanshi hit 44 runs without six
क्रिकेट

वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास और रिकॉर्ड, शतक लगाने की लिस्ट में हरमनप्रीत भी

ICC Women's T20 World Cup 2026, Women's T20 World Cup History and Records, Harmanpreet Kaur T20 World Cup Century
क्रिकेट

Ind A vs Afg A: Vaibhav Sooryavanshi अर्धशतक से चूके, सिक्‍सर किंग के बल्‍ले से नहीं आया एक भी छक्‍का

Ind A vs Afg A
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के लिए पिता ने बेच दी थी पुश्तैनी जमीन, 90 किमी दूर ले जाते थे कोचिंग के लिए

Vaibhav Sooryavanshi Success Story
क्रिकेट

T20 Mumbai 2026: देशपांडे के आखिरी 6 गेंदों पर धमाकेदार कैमियो पारी के दम पर मराठा रॉयल्स सेमीफाइनल में

T20 Mumbai 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.