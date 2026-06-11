Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल में जिस गेंद पर खाई थी मात, अब फिर वही खतरनाक बाउंसर बनी विलेन, अर्धशतक से चूके

दांबुला में भी अफगानिस्तान के गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने इसी कमजोरी को टारगेट किया। अहमदजई ने वैभव को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और राउंड द विकेट आकर उन्हें जगह नहीं लेने दी। आखिरकार, चौथी और पांचवीं स्टंप की लाइन पर फेंकी गई एक सटीक बाउंसर पर वैभव का नेचुरल इंस्टिंक्ट (स्वाभाविक शॉट) बाहर आ गया। गेंद कट करने के लिए बहुत करीब थी, बल्ला अड़ा और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। आउट होते ही वैभव ने तुरंत अपनी गलती मानी और इशारा किया कि वह इसे बेहतर खेल सकते थे।