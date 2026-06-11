Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल में जिस गेंद पर खाई थी मात, अब फिर वही खतरनाक बाउंसर बनी विलेन, अर्धशतक से चूके

वैभव सूर्यवंशी (Photo - ESPN)
Vaibhav Sooryavanshi Batting Weakness: भारतीय क्रिकेट के नए बैटिंग युवा सनसनी, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपनी पुरानी कमजोरी का शिकार हो गए। दांबुला में अफगानिस्तान ए के खिलाफ इंडिया ए के दूसरे लीग मैच में वैभव ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन वह इंडिया ए के लिए अपना पहला अर्धशतक लगाने से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैभव उसी गेंद पर आउट हुए, जिसने आईपीएल में भी उनकी पारी का अंत किया था ऑफ-स्टंप के बाहर की वो खतरनाक बाउंसर।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों ने वैभव को ऑफ-स्टंप के बाहर बाउंसर फेंकने का प्लान बनाया था, जहां शॉट मारने के चक्कर में वह थर्ड-मैन पर कैच दे बैठे थे। तब खुद वैभव ने कहा था, 'मैंने गेंद के बजाय फील्डर को खेलने की कोशिश की थी।'
दांबुला में भी अफगानिस्तान के गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने इसी कमजोरी को टारगेट किया। अहमदजई ने वैभव को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और राउंड द विकेट आकर उन्हें जगह नहीं लेने दी। आखिरकार, चौथी और पांचवीं स्टंप की लाइन पर फेंकी गई एक सटीक बाउंसर पर वैभव का नेचुरल इंस्टिंक्ट (स्वाभाविक शॉट) बाहर आ गया। गेंद कट करने के लिए बहुत करीब थी, बल्ला अड़ा और गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। आउट होते ही वैभव ने तुरंत अपनी गलती मानी और इशारा किया कि वह इसे बेहतर खेल सकते थे।
भले ही वैभव सूर्यवंशी अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन महज 22 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने अफगानी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। अफगानिस्तान ने उनके लिए ऑफ-साइड में एक मजबूत फील्डिंग सजाई थी, लेकिन इस बॉस बेबी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने गेंदों को लेट खेला और आसानी से गैप ढूंढे।
पारी के दौरान जब वैभव ने अपने पंजों पर खड़े होकर बैक-फुट से शानदार कवर-ड्राइव लगाया, तो मैदान पर मौजूद फैंस को 1991/92 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाए गए शॉट्स की याद आ गई।
वैभव ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले ही दिखा दिया था कि वह दबाव झेलकर लंबी पारी खेल सकते हैं। इस मैच में भले ही आईपीएल वाले बड़े छक्के देखने को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाकर फिर से अपने आप को साबित कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग