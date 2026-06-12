Vaibhav Sooryavanshi India debut delayed: वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया डेब्यू पर संकट, भारत-आयरलैंड सीरीज पर मंडराया खतरा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से तहलका मचाने वाले 15 साल के बल्लेबाज सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वह भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बनने की राह पर हैं। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि 26 जून को बेलफास्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर वह अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। लेकिन वहां भड़की एंटी-इमिग्रेशन (आप्रवासन विरोधी) हिंसा की वजह से अब यह सीरीज टल सकती है या किसी दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर के टी20 कप्तानी करियर की शुरुआत भी बीच में लटक गई है।