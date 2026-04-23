IPL 2026 के 33वें मुकाबले में MI के खिलाफ CSK के खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, जानें इसके पीछे की वजह

मुकेश साल 2022 से सीएसके टीम से जुड़े हुए हैं। आईपीएल 2022 में उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए थे। अब तक अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 17 मुकाबले खेले हैं और 19 विकेट हासिल किए हैं। 46 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एमआई ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करते हुए उनकी जगह प्रशांत वीर को मौका दिया है। वीर को ऑक्शन में सीएसके ने 14.20 लाख रुपये की बोली लगाकर टीम में शामिल किया था।