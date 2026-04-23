ऋतुराज गायकवाड़ ने गंवाया टॉस और एमएस धोनी को लेकर कही बड़ी बात, देखें CSK और MI की प्लेइंग 11

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में मैथ्यू शॉर्ट की जगह पर प्रशांत वीर को जगह दी है। टॉस हारने के बाद कप्तान ऋतुराज ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करते, लेकिन यह 50-50 वाला फैसला था। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है और यहां वानखेड़े स्टेडियम में आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हों या गेंदबाजी। हम बस अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते हैं। हम सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस बात यह है कि हम कुछ मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शॉर्ट की जगह पर प्रशांत वीर खेल रहे हैं।" इस दौरान वानखेड़े स्टेडियम में टीम के लिए सपोर्ट देखकर गावकवाड़ ने कहा, "यह सब एमएस धोनी की वजह से है। इसका सारा श्रेय उस महान खिलाड़ी को जाता है, जो बदकिस्मती से आज नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है, यह उन्हीं की वजह से है। आप जहाँ भी जाते हैं, हमें बहुत समर्थन मिलता है। तो उम्मीद है कि आज रात हम अपने उन समर्थकों को खुश करेंगे।"