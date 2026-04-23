ऋतुराज गायकवाड़ ने गंवाया टॉस और एमएस धोनी को लेकर कही बड़ी बात, देखें CSK और MI की प्लेइंग 11

ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
IPL 2026 CSK vs MI: आईपीएल 2026 के 33वां मुकाबला सीएसके और एमआई के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के खेलने की संभावना थी, लेकिन सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
मुंबई इंडियंस ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। टॉस जीतने के बाद कप्तान हार्दिक ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमें ऐसा मैच चाहिए था जिसमें हर कोई आकर अपना योगदान दे सके। पिछले मुकाबले में हमने बस अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। हम बस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते थे और चीजें हमारे हिसाब से हुईं। हमने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।"
चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में मैथ्यू शॉर्ट की जगह पर प्रशांत वीर को जगह दी है। टॉस हारने के बाद कप्तान ऋतुराज ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करते, लेकिन यह 50-50 वाला फैसला था। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है और यहां वानखेड़े स्टेडियम में आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हों या गेंदबाजी। हम बस अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते हैं। हम सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस बात यह है कि हम कुछ मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शॉर्ट की जगह पर प्रशांत वीर खेल रहे हैं।" इस दौरान वानखेड़े स्टेडियम में टीम के लिए सपोर्ट देखकर गावकवाड़ ने कहा, "यह सब एमएस धोनी की वजह से है। इसका सारा श्रेय उस महान खिलाड़ी को जाता है, जो बदकिस्मती से आज नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है, यह उन्हीं की वजह से है। आप जहाँ भी जाते हैं, हमें बहुत समर्थन मिलता है। तो उम्मीद है कि आज रात हम अपने उन समर्थकों को खुश करेंगे।"
हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक खेले 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 जीते हैं, जबकि 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था। तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी, जबकि नमन धीर ने भी 45 रनों का योगदान दिया था। हालांकि, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एमआई की ओर से गेंदबाजी में अश्वनी कुमार ने आखिरी मुकाबले में सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। वहीं, गजनफर और सैंटनर ने भी बढ़िया गेंदबाजी की थी।
दूसरी तरफ, चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। टीम का गेंदबाजी अटैक चिंता का विषय जरूर रहा है। हालांकि, अंशुल कंबोज ने बढ़िया गेंदबाजी की है और वह 6 मुकाबलों में 13 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं, बल्लेबाजी में संजू सैमसन अच्छी लय में दिखाई दिए हैं। हालांकि, आयुष म्हात्रे का इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना सीएसके के लिए बड़ा झटका है, जो इस सीजन अच्छी लय में दिख रहे थे।
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, एएम गजनफर और अश्वनी कुमार।
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