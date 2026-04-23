‘अटेम्प्ट टू मर्डर’ के लिए बुक हुए ये तीन क्रिकेटर, टीम से बाहर किए जाने पर कोच का फोड़ा था सिर, बोर्ड ने किया सस्पेंड

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि तीनों खिलाड़ी हत्या के प्रयास और हमले जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल हैं। यह मामला पुडुचेरी की न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ अदालत में विचाराधीन है। निलंबन के दौरान तीनों खिलाड़ियों को CAP के तुतिपेट स्थित सीचेम कैंपस और किसी भी CAP नियंत्रित परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वे CAP की ओर से घरेलू या बाहरी किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेंगे। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक अदालत इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना देती।