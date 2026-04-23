पहले 1-1 रन के लिए तरसाया, फिर किया आउट, सूर्यवंशी के खिलाफ इस बॉलर ने वो किया, जो बोल्ट-बुमराह भी नहीं कर पाए

Mohsin Naqvi vs Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का एक अलग रूप देखने को मिला। पहली गेंद से ही गेंदबाजों की लाइन और लेंथ खराब करने वाले सूर्यवंशी इस मैच में 100 के स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बना सके। लखनऊ सुपरजायंट्स के तेज गेंदबाज मोहसिन खान के सामने तो वह एक एक रन के लिए तरसते नजर आए। मैच के चौथे ओवर में मोहसिन ने एक भी रन नहीं दिया, वो भी तब, जब वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे। ये वही बल्लेबाज है जिसका स्ट्राइक रेट इस सीजन सबसे ज्यादा है। मोहसिन खान ने सूर्यवंशी को आउट तो किया ही, साथ ही एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना लिया, जो आईपीएल 2026 में अब तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया है।