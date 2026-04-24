Jamie Overton and Tilak Varma clash: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार रात मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 33वां मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने 103 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच के दौरान सीएसके के बॉलिंग ऑलराउंडर जेमी ओवरटन और मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा के बीच मैदान पर तीखी झड़प भी देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे से तीखी बहस करते देखे गए, जिसमें सूर्याकुमार यादव भी कूछ गए। हालांकि अंपायर ने आकर मामला शांत कराया। अब बीसीसीआई इन पर जुर्माना ठोक सकता है।