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IPL विवाद के बाद PSL भी बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान, सामने आई ये वजह

Mustafizur Rahman Ruled out from PSL: मुस्तफिजुर रहमान अब पीएसएल से भी बाहर हो गए हैं। आगामी अंतरराष्‍ट्रीय मैचों को देखते हुए बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्‍तफिजुर से एनओसी वापस ले ली है।

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भारत

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lokesh verma

Apr 24, 2026

Mustafizur Rahman Ruled out from PSL

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (Photo Credit: IANS)

Mustafizur Rahman Ruled out from PSL: बांग्‍लादेश के स्‍टार तेज गेंदबाज मुस्‍तफिजुर रहमान आईपीएल के बाद अब पीएसएल से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह अलग है। दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद बांग्लादेश ने अपने तेज गेंदबाजों को लेकर कुछ महत्‍वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें फिटनेस और आगामी अंतरराष्‍ट्रीय मैचों पर साफ तौर पर ध्यान दिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्‍लादेश टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो कि फिलहाल चोट की समस्या से जूझ रहे हैं।

टीम के मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद मु‍स्‍तफिजुर को तुरंत स्कैन करवाने की सलाह दी है। इसके बाद वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम की देखरेख में एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस स्थिति के चलते बोर्ड ने वह एनओसी वापस ले ली है, जिसके तहत उन्हें पहले पीएसएल 2026 में खेलने की अनुमति दी गई थी। इसका मतलब है कि मुस्तफिजुर अब लीग के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि वह अंतरराष्‍ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह फिट हों, न कि उन्हें और चोट लगने का जोखिम उठाया जाए।

लंबे समय की फिटनेस पर जोर

बीसीबी ने युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाया गया है और उन्हें भी पीएसएल 2026 के लिए रिलीज नहीं करने का फैसला किया है। इसका मकसद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ठीक से तैयारी करने का पूरा समय देना है। ये फैसले दिखाते हैं कि बोर्ड की प्राथमिकता खिलाड़ियों के काम के बोझ को सावधानी से संभालना और यह पक्का करना है कि अहम गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी हालत में हों।

नए चेहरों को मौका

इस बीच बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो टी20I मैचों के लिए भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जो 27 अप्रैल से चटगांव में शुरू होंगे। मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा जैसे सीनियर तेज गेंदबाज़ों को आराम दिए जाने के बाद चयनकर्ताओं ने नई प्रतिभाओं को आजमाने का फैसला किया है।

पहली बार टी20I टीम में शामिल हुए अब्दुल गफ्फार

ऑलराउंडर अब्दुल गफ्फार सकलैन को पहली बार टी20I टीम में शामिल किया गया है, जो बल्लेबाजी में गहराई और तेज गेंदबाजी का विकल्प दोनों देते हैं। तेज गेंदबाज रिपन मंडल को भी उनकी लगातार अच्छी गेंदबाजी, खासकर डेथ ओवरों में प्रभावित करने के बाद टीम में शामिल किया गया है। लिटन दास की कप्तानी वाली इस टीम में अनुभवी नामों और उभरते खिलाड़ियों का मिश्रण है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहता है।

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Published on:

24 Apr 2026 11:47 am

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