IPL विवाद के बाद PSL भी बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान, सामने आई ये वजह

टीम के मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद मु‍स्‍तफिजुर को तुरंत स्कैन करवाने की सलाह दी है। इसके बाद वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम की देखरेख में एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस स्थिति के चलते बोर्ड ने वह एनओसी वापस ले ली है, जिसके तहत उन्हें पहले पीएसएल 2026 में खेलने की अनुमति दी गई थी। इसका मतलब है कि मुस्तफिजुर अब लीग के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि वह अंतरराष्‍ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह फिट हों, न कि उन्हें और चोट लगने का जोखिम उठाया जाए।