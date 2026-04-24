CSK के लिए क्या एमएस धोनी खेलेंगे अगला मैच? कोच माइक हसी ने दिया नया अपडेट

सीएसके के बैटिंग कोच माइक हसी ने गुरुवार को सभी अफवाहों को खारिज करते कहा कि जब भी धोनी वापसी करेंगे तो वह विकेटकीपिंग ही करेंगे। एमआई बनाम सीएसके मैच के दौरान होस्ट ब्रॉडकास्टर के साथ एक इंटरव्यू में हसी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वह स्टंप्स के पीछे ही होंगे। उनके लिए सबसे बड़ी बात पिंडली की चोट है। यह बस दौड़ने और पारी के आखिर में अगर वह आते हैं, तो तेजी से एक-दो रन लेने की बात है। उन्हें बस यह पक्का करना होगा कि उनकी पिंडली इतनी मजबूत हो कि वह यह सब झेल सके।