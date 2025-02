NZ vs BAN Pitch Report: बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह बानने उतरेगा न्यूजीलैंड, पढ़ें रावलपिंडी की पिच का हाल

NZ vs BAN Pitch Report: बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह बानने उतरेगा न्यूजीलैंड, पढ़ें रावलपिंडी की पिच का हाल

भारत•Feb 23, 2025 / 03:52 pm• Siddharth Rai

New Zealand vs Bangaldesh Pitch and weather Report: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का छठा मुक़ाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत न्यूजीलैंड सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की करना चाहेगा। वहीं बांग्लादेश के लिए यह मुक़ाबला करो या मरो मैच है। उन्हें पिछले मैच में भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच –

रावलपिंडी की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है। यहां हमेशा हाई स्कोरिंग मुक़ाबले देखने को मिलते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर अब तक कुल 26 वनडे मैच खेले गए हैं। जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 बार जीत हासिल की है, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा एक मैच टाई/बेनतीजा रहा है। न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तानी धरती पर वनडे मुकाबलों में दबदबा बनाए रखते हुए लगातार चार जीत दर्ज की हैं और वह अगले मैच को लेकर उत्साहित है। अब देखना होगा कि टूर्नामेंट में भारत से मिली करारी के हार के बाद बांग्लादेश वापसी कर पायेगा या न्यूजीलैंड अपना दबदबा कायम रखता है। बांग्लादेश पिछले मैच के तौहीद हृदोय के जूझारू शतक को ध्यान में रखते हुए निराशाजनक प्रदर्शन से उबरकर एक बार फिर से अपने अभियान को शुरू करना चाहेगा। वहीं न्यूजीलैंड ने विल यंग और टॉम लैथम की अगुआई में शानदार बल्लेबाजी की है। मैट हेनरी और विल ओ’रूर्के की अगुआई में उनकी गेंदबाजी इकाई ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वे बांग्लादेश की कमजोर बल्लेबाजी का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों फॉर्म में न होना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है भारत के खिलाफ दोनों बल्लेबाज पावरप्ले में ही आउट हो गए, जिससे मध्यक्रम की शुरुआत ही हो गई। न्यूजीलैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ उन्हें एक और हार से बचने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले चार मैचों में 215 रन बनाए हैं और इस दौरान तीन बार नाबाद रहे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार क्षेत्ररक्षण उन्हें खेल बदलने वाला खिलाड़ी बनाती है। वहीं गेंदबाजों की बात की जाये तो मैट हेनरी पिछले दो सालों में पाकिस्तान की पिचों पर 15 विकेट चटकाए हैं जोकि किसी भी अन्य विदेशी गेंदबाज से अधिक। न्यूजीलैंड को उनसे बहुत उम्मीद होगी। बल्लेबाजी की बात की जाये तो विल यंग ने बांग्लादेश के खिलाफ आठ पारियों में 50 से अधिक की औसत से 360 रन बनाए हैं और उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए बांग्लादेश की चिंता बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड की जीत संभावनाएँ बहुत अधिक हैं, लेकिन बांग्लादेश को उनके पिछले संस्करण में किये गये प्रदर्शन को देखते हुए उसे नकारा नहीं जा सकता। दोनों टीमें के बीच कल होने वाला मुकाबला रोमांचक होने के आसार है।