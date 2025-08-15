Patrika LogoSwitch to English

निकोलस पूरन को मिली बड़ी ज़िम्मेदारी, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बनाया कप्तान

निकोलस पूरन सीपीएल में अब तक कुल तीन टीमों की ओर से 114 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 28.12 की औसत के साथ 2,447 रन बनाए। इस दौरान पूरन ने तीन शतक और 13 अर्धशतक जड़े। इस लीग में पूरन के बल्ले से 176 छक्के और 159 चौके देखने को मिले हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 15, 2025

Nicholas Pooran
निकोलस पूरन को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। (Pic: IANS)

कैरेबियन प्रीमियर लीग-2025 (CPL) की शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है, जिससे ठीक पहले निकोलस पूरन को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) का कप्तान नियुक्त किया गया है। निकोलस पूरन कीरोन पोलार्ड की जगह लेंगे, जिन्हें साल 2019 में टीम की कमान सौंपी गई थी। उस वक्त पोलार्ड ने ड्वेन ब्रावो की जगह ली।

निकोलस पूरन सीपीएल में अब तक कुल तीन टीमों की ओर से 114 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 28.12 की औसत के साथ 2,447 रन बनाए। इस दौरान पूरन ने तीन शतक और 13 अर्धशतक जड़े। इस लीग में पूरन के बल्ले से 176 छक्के और 159 चौके देखने को मिले हैं।

पूरन टी20 सर्किट के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। इस क्रिकेटर ने सीपीएल के पहले सीजन में टीकेआर की ओर से ही खेला था। उस समय इस टीम को त्रिनिदाद और टोबैगो रेड स्टील के नाम से जाना जाता था। सीपीएल में डेब्यू के समय पूरन महज 17 साल के थे।

इसके बाद निकोलस पूरन ने बारबाडोस रॉयल्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से खेला। साल 2022 में उन्होंने एक बार फिर टीकेआर के लिए वापसी की। वर्तमान में, वह एमएलसी में एमआई न्यूयॉर्क और आईएलटी20 में एमआई एमिरेट्स के कप्तान भी हैं।

पूरन ने कहा, "ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सौभाग्य की बात है कि मुझे इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। मैं इस टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सही फैसले लूंगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो ब्रावो से पोलार्ड और अब मुझ पर आई है।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात यह है कि पोलार्ड अभी भी खेल रहे हैं। सुनील नारायण और आंद्रे रसेल भी टीम में हैं। मैदान पर उनका नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

15 Aug 2025 07:23 am

