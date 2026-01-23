IND vs NZ 2nd T20I: सूर्या-ईशान की फिफ्टी से भारत की न्यूजीलैंड पर लगातार दूसरी जीत

न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। छह रन के स्कोर पर टीम को संजू सैमसन (6) और अभिषेक शर्मा (0) के रूप में दो बड़े झटके लगे। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 48 गेंद में 122 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से उबारा। ईशान किशन 32 गेंद में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। ईशान के बाद शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 81 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को 15.2 ओवर में जीत दिला दी। शिवम दुबे 18 गेंद में 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में 9 चौकों और 4 छक्के की मदद से नाबाद 82 रन बनाए।