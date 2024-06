PAK vs CAN Pitch Report: न्यूयॉर्क में आएगी शाहीन और नसीम की सनसनी! जानें पिच से कितनी मिलेगी मदद

PAK vs CAN Nassau Cricket Stadium Pitch Report: T20 World Cup 2024 के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा से होगा। यह मैच न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

PAK vs CAN Pitch Analysis: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान का सामना कनाडा (Pakistan vs Canada) से होगा। इस मैच में बाबर आजम (Babar Azam) की टीम को हर हाल में जीत की दरकार है नहीं तो यहीं से उनका लाहौर का टिकट कट जाएगा। नसीन शाह (Naseem Shah) और शाहीन अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शाबाद खान (Shadab Khan) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) पर भी पाकिस्तानी फैंस को भरोसा होगा।