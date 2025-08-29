नेट में भिड़ गए शाहीन अफरीदी और मुहम्मद नईम, युवा बल्लेबाज ने ऐसे दिया करारा जवाब, Video

Shaheen Afridi and Muhammad Naeem Fight Video: यूएई ट्राई सीरीज 2025 की आज से शुरुआत हो रही है और पहले मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों की भिड़ंत शारजाह में होगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नेट में आपसे में भिड़ गए। इस ट्राई सीरीज की दो बेस्ट टीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हैं। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी खेमे में इस तरह की हरकत कहीं न कहीं टीम की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है।