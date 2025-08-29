नेट में भिड़ गए शाहीन अफरीदी और मुहम्मद नईम, युवा बल्लेबाज ने ऐसे दिया करारा जवाब, Video

Shaheen Afridi and Muhammad Naeem Fight Video: यूएई ट्राई सीरीज 2025 की आज से शुरुआत हो रही है और पहले मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों की भिड़ंत शारजाह में होगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नेट में आपसे में भिड़ गए। इस ट्राई सीरीज की दो बेस्ट टीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हैं। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी खेमे में इस तरह की हरकत कहीं न कहीं टीम की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें अब तक सिर्फ 7 बार टी20 की पिच पर आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से चार बार पाकिस्तान को जीत मिली है, तो तीन बार अफगानिस्तान ने बाजी मारी है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। दूसरी और अफगानिस्तान अपना रिकार्ड बेहतर करना चाहेगी। उससे पहले दोनों टीमें नेट में खूब पसीना बहा रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी खेमे में एक ऐसी घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल टीम के युवा बल्लेबाज मोहम्मद नईम बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं और उन्हें नेट में शहीन अफ़रीदी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अफरीदी एक लोअर फुलटॉस फेकते हैं, जो नईम के कमर के आसपास जाकर लैंड करती है। नईम गेंद को तो जैसे तैसे रोक लेते हैं लेकिन अफरीदी को कुछ ऐसा कह देते हैं, जिससे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज भड़क जाता है और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है।
दोनों के बीच से कुछ देर तक कहासुनी होती है और फिर मोहम्मद नईम उनको करारा जवाब देते हैं। शाहीन अफरीदी जब अगली गेंद डालते हैं तो नईम उसपर करारा प्रहार करते हैं और छक्का मार देते हैं। शाहीन अफरीदी बाउंसर डालते हैं और मोहम्मद नईम फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं। दोनों के बीच कहासुनी यहीं नहीं रुकी और शहीन छक्का खाने के बाद भी उनसे कुछ कहते हुए नजर आते हैं।