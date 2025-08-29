Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

नेट में भिड़ गए शाहीन अफरीदी और मुहम्मद नईम, युवा बल्लेबाज ने ऐसे दिया करारा जवाब, Video

AFG vs PAK: यूएई टी20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज रात शारजाह में भिड़ेंगी, उससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 29, 2025

Shaheen Afridi muhammad naeem tri series 2025
शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नईम की नोक झोंक (Photo- @RichKettle07)

Shaheen Afridi and Muhammad Naeem Fight Video: यूएई ट्राई सीरीज 2025 की आज से शुरुआत हो रही है और पहले मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों की भिड़ंत शारजाह में होगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नेट में आपसे में भिड़ गए। इस ट्राई सीरीज की दो बेस्ट टीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हैं। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी खेमे में इस तरह की हरकत कहीं न कहीं टीम की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है।

नोक-झोंक की वीडियो वायरल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें अब तक सिर्फ 7 बार टी20 की पिच पर आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से चार बार पाकिस्तान को जीत मिली है, तो तीन बार अफगानिस्तान ने बाजी मारी है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। दूसरी और अफगानिस्तान अपना रिकार्ड बेहतर करना चाहेगी। उससे पहले दोनों टीमें नेट में खूब पसीना बहा रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी खेमे में एक ऐसी घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल टीम के युवा बल्लेबाज मोहम्मद नईम बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं और उन्हें नेट में शहीन अफ़रीदी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अफरीदी एक लोअर फुलटॉस फेकते हैं, जो नईम के कमर के आसपास जाकर लैंड करती है। नईम गेंद को तो जैसे तैसे रोक लेते हैं लेकिन अफरीदी को कुछ ऐसा कह देते हैं, जिससे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज भड़क जाता है और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है।

नईम ने अफरीदी को दिया करारा जवाब

दोनों के बीच से कुछ देर तक कहासुनी होती है और फिर मोहम्मद नईम उनको करारा जवाब देते हैं। शाहीन अफरीदी जब अगली गेंद डालते हैं तो नईम उसपर करारा प्रहार करते हैं और छक्का मार देते हैं। शाहीन अफरीदी बाउंसर डालते हैं और मोहम्मद नईम फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं। दोनों के बीच कहासुनी यहीं नहीं रुकी और शहीन छक्का खाने के बाद भी उनसे कुछ कहते हुए नजर आते हैं।

