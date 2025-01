IND vs PAK, Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को बताया जीत का दावेदार

IND vs PAK, Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और भारतीय दल को देखते हुए अब जीत की भविष्यवाणी भी होने लगी है।

Jan 19, 2025 / 08:27 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs PAK, ICC Champions Trophy 2025: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश (IND vs BAN CT25) के खिलाफ दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी अभियान का आगाज करेगी। हालांकि टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा और खिताबी मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। एक बार फिर क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan in Champions Trophy 2025) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक बार फिर फैंस इस मैच को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मैच को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भविष्यवाणी भी कर दी है। जिसे भारतीय फैंस जानकर जरूर हैरान होंगे। क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। हालांकि टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी।