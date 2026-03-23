संजू या बुमराह नहीं इस खिलाड़ी को मिला अवार्ड, महिलाओं में अरुंधति रेड्डी चुनी गईं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ

'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुने जाने के बाद अरुंधति रेड्डी ने कहा, "आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सचमुच एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह और भी खास इसलिए है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने में अपना योगदान दे पाई। ऑस्ट्रेलिया को उसके अपने घर में हराना कभी आसान नहीं होता, इसलिए यह अवॉर्ड और भी ज्यादा मायने रखता है। इस सीरीज को जीतने से हमारी टीम का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, क्योंकि हम इस गर्मी में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत संतुलित है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम साबित होंगे जिस पर सबकी नजरें होंगी।"