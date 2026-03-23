पेट्रोल शॉर्टेज लीग… तेल संकट का बहाना देने पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा PCB

PSL 2025 Price Money: लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी को ट्रॉफी देते पीसीबी अधिकारी। (फोटो सोर्स: एक्स@/Abdullahs_56)
खिलाड़ियों के नाम वापस लेने और कई देशों की ट्रैवल एडवाइज़री जारी होने के बाद, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 का आयोजन काफ़ी मुश्किलों के बीच होगा। यह टूर्नामेंट अब लाहौर और कराची तक ही सीमित रहेगा, और मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे, क्योंकि ऑर्गनाइज़र पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद के जवाब में अपने प्लान कम कर रहे हैं। पहले से तय छह शहरों का शेड्यूल रद्द कर दिया गया है, और ओपनिंग सेरेमनी के आस-पास होने वाली आम धूम-धाम भी खत्म कर दी गई है, क्योंकि पीएसएल 2026 अब 26 मार्च को शांत माहौल में शुरू होगा।
पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री और संबंधित सुरक्षा संस्थाओं के साथ बातचीत भी शामिल थी, जिसके बाद यह तय किया गया कि टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि मैच शुरू में बिना भीड़ के होंगे और जब तक मौजूदा ग्लोबल हालात बने रहेंगे, तब तक बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। नकवी ने आगे कहा कि ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है और लीग सीधे मैचों के साथ शुरू होगी, जिसका बदला हुआ शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा।
नकवी के इस फैसले की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है और यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं पेट्रोल शॉर्टेज लीग है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "युद्ध की वजह से मुक़ाबले शांत माहौल में खेले जा रहे हैं। ये सब बहाने हैं।"
इसके अलावा नकवी ने उन खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का चेतावनी दी है, जिन्होंने आखिरी मिनट में पीएसएल छोड़कर आईपीएल में जाने का फैसला किया है। लगातार दूसरे साल ये दोनों लीग एक ही समय पर हो रही हैं। श्रीलंका के दासुन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम वापस लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की टीम को छोड़कर आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने का फैसला किया है। राजस्थान ने शनाका को चोटिल सैम करन की जगह पर बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स लाहौर कलंदर्स में शनाका की जगह लेंगे। ब्लेसिंग मुजारबानी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ आईपीएल का करार पक्का होने के बाद पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग से हट चुके हैं।
पीएसएल के इस सीजन के लिए कुछ और खिलाड़ियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया है, जिनमें गुडाकेश मोती, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ओटनील बार्टमैन और स्पेंसर जॉनसन शामिल हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों ने निजी कारणों का हवाला दिया है।
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