IPL 2026 में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आर अश्विन का बड़ा बयान, पिता सचिन को लग सकता है बुरा

R Ashwin on Arjun Tendulkar: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया था। क्‍या एलएसजी उन्‍हें खेलने का मौका देगी? इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि एलएसजी के पास पहले से ही स्‍टार्स से भरा तेज गेंदबाजों का जखीरा मौजूद है, ऐसे में महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को अपनी नई टीम में मौका मिलना मुश्किल है। लखनऊ की पेस यूनिट में मयंक यादव, एनरिक नॉर्खिया, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान और आकाश सिंह शामिल हैं और उनके आक्रमण की मजबूती को देखते हुए, अर्जुन के प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के मौके बहुत कम नजर आते हैं।