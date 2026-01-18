18 जनवरी 2026,

रविवार

पाकिस्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद ने डुबोया देश का नाम, सिर्फ 40 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाई टीम, टूटा 200 साल पुराना रिकॉर्ड

SNGPL की पूरी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 37 रन पर ढेर हो गई। इस तरह PTV ने 40 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक बचाकर दो रनों से मैच जीत लिया। यह पहला मौका था जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना छोटा लक्ष्य डिफेंड किया गया।

image

Siddharth Rai

Jan 18, 2026

पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद (photo - IANS)

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद के नाम एक बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यह रिकॉर्ड किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट के एक लोकल मुकाबले में लगा है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के चार दिवसीय मैच में शान मसूद सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड (SNGPL) की कप्तानी कर रहे थे। उनका मुकाबला पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) से था। मैच के आखिरी दिन SNGPL को जीत के लिए महज 40 रन का आसान सा लक्ष्य मिला था। लेकिन कराची के नेशनल स्टेडियम में जो हुआ, वह इतिहास में दर्ज हो गया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 232 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

SNGPL की पूरी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 37 रन पर ढेर हो गई। इस तरह PTV ने 40 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक बचाकर दो रनों से मैच जीत लिया। यह पहला मौका था जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना छोटा लक्ष्य डिफेंड किया गया। इससे पहले सबसे छोटा सफलतापूर्वक बचाया गया लक्ष्य 1794 में था, जब ओल्डफील्ड ने MCC के खिलाफ 41 रन बचाकर छह रनों से जीत हासिल की थी। PTV ने इस 232 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

यह हार इसलिए और शर्मनाक थी क्योंकि SNGPL की टीम में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद के अलावा कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। मसूद खुद डक पर आउट हो गए। उनकी टीम के तीन बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए, और कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका।

PTV की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 9 रन देकर 6 विकेट झटके, जबकि तेज़ गेंदबाज़ अमद बट्ट ने 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। यह मुकाबला इसलिए और भी नाटकीय रहा क्योंकि पहली पारी में SNGPL ने 238 रन बनाकर 72 रनों की बढ़त हासिल की थी, जबकि PTV की टीम 166 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में PTV 111 रन पर ऑलआउट हो गई, लेकिन इसके बावजूद SNGPL को इस हार की कोई उम्मीद नहीं थी।

हालांकि, PTV ने दूसरी पारी में अली उस्मान और अमद बट्ट को बिना बदले लगातार गेंदबाज़ी कराई और दोनों ने मिलकर 19.4 ओवर में ही मैच का पासा पलट दिया। सैफुल्लाह बंगश 14 रन बनाकर SNGPL के शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

गौरतलब है कि महज दो हफ्ते पहले ही शान मसूद ने 177 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज़ प्रथम श्रेणी दोहरा शतक जड़ा था। आठ टीमों की इस प्रतियोगिता का फाइनल फरवरी में शीर्ष दो टीमों के बीच खेला जाएगा। फिलहाल PTV अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि SNGPL खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

Published on:

18 Jan 2026 02:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद ने डुबोया देश का नाम, सिर्फ 40 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाई टीम, टूटा 200 साल पुराना रिकॉर्ड

