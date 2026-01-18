पाकिस्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद ने डुबोया देश का नाम, सिर्फ 40 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाई टीम, टूटा 200 साल पुराना रिकॉर्ड

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद के नाम एक बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यह रिकॉर्ड किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट के एक लोकल मुकाबले में लगा है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के चार दिवसीय मैच में शान मसूद सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड (SNGPL) की कप्तानी कर रहे थे। उनका मुकाबला पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) से था। मैच के आखिरी दिन SNGPL को जीत के लिए महज 40 रन का आसान सा लक्ष्य मिला था। लेकिन कराची के नेशनल स्टेडियम में जो हुआ, वह इतिहास में दर्ज हो गया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 232 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।