दक्षिण अफ्रीका के बाद अब यह टीम भी करेगी पाकिस्तान का दौरा, खेलेगी तीन मैचों की वनडे सीरीज

Pakistan vs Sri Lanka ODI Series: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल नवंबर में श्रीलंका की मेज़बानी करेगी, जहां दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। यह सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। सभी मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, वही मैदान जहां इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए थे।
श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के पहले से ही व्यस्त घरेलू सीज़न को और भी खास बना देगी। अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका सभी प्रारूपों की सीरीज़ खेलने पाकिस्तान का दौरा करेगा। वहीं, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज भी खेली जाएगी।यह पाकिस्तान की पहली घरेलू टी20 ट्राई-सीरीज़ होगी।
यह सीरीज़ खास इसलिए भी होगी क्योंकि श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे खेलने आ रहा है। उस समय मेज़बान पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की थी। दोनों टीमों की पिछली वनडे भिड़ंत 2023 वर्ल्ड कप में हुई थी, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को छह विकेट से हराया था।
11 नवंबर - पहला वनडे, रावलपिंडी
13 नवंबर - दूसरा वनडे, रावलपिंडी
15 नवंबर - तीसरा वनडे, रावलपिंडी
पाकिस्तान हाल ही में अफगानिस्तान और यूएई को हराकर ट्राई सीरीज़ जीत चुका है। अब टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले आठ-टीमों वाले एशिया कप में खेलेगी। एशिया कप और घरेलू सीरीज़ पाकिस्तान को अपनी टीम को और मज़बूत करने का बेहतरीन मौका देंगे, क्योंकि अगले साल भारत और श्रीलंका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है।