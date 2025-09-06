4 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी साउथ अफ्रीका, 2 टेस्ट के साथ खेली जाएगी वनडे और टी20 सीरीज

PAK vs SA 2025: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम दो टेस्ट, तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगी। टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र (2025-2027) का हिस्सा हैं। टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका 4 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 12 से 16 अक्तूबर के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका आखिरी बार दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 2021 में पाकिस्तान आई थी, जिसमें उसे दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।