बुरा फंसा यह पाकिस्तानी बल्लेबाज! इस गंदी हरकत के लिए इंग्लैंड पुलिस में केस दर्ज़, हो सकते हैं गिरफ्तार, PCB ने किया सस्पेंड

हालांकि, अपराध की प्रकृति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के अनुसार हैदर अली को पुलिस ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बेकेनहम मैदान पर गिरफ्तार किया, जहां 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन और MCSAC के बीच मैच चल रहा था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है।"