8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बुरा फंसा यह पाकिस्तानी बल्लेबाज! इस गंदी हरकत के लिए इंग्लैंड पुलिस में केस दर्ज़, हो सकते हैं गिरफ्तार, PCB ने किया सस्पेंड

हैदर अली को पुलिस ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उनपर पाकिस्तानी मूल की लड़की के से बलात्कार का आरोप है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 08, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Photo - ANI)

पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल के अलावा अक्सर विवादों में रहते हैं। अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

हालांकि, अपराध की प्रकृति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के अनुसार हैदर अली को पुलिस ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बेकेनहम मैदान पर गिरफ्तार किया, जहां 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन और MCSAC के बीच मैच चल रहा था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है।"

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि उसे इस जांच की जानकारी दी गई है। हैदर अली हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर मौजूद पाकिस्तान शाहीन्स टीम का हिस्सा थे। यह दौरा हाल ही में समाप्त हुआ है। बोर्ड ने यह भी पुष्टि की है कि वह इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हैदर अली के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।

बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया, "पीसीबी को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की ओर से क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी आपराधिक जांच के बारे में जानकारी दी गई है। यह जांच पाकिस्तान शाहीन्स के हालिया इंग्लैंड दौरे पर हुई एक घटना से संबंधित है।"

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, "पीसीबी, यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है। बोर्ड जांच को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलने देने के महत्व को समझता है। इसी के तहत पीसीबी ने हैदर अली को तत्काल प्रभाव के साथ अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है, जो जांच के निष्कर्ष आने तक लागू रहेगा। जैसे ही कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सभी तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी, पीसीबी जरूरत पड़ने पर अपनी आचार संहिता के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।"

24 वर्षीय हैदर अली पाकिस्तान की ओर से दो वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 21 की औसत के साथ 42 रन अपने नाम किए। वहीं, 35 लिस्ट-ए मुकाबलों में हैदर अली ने 17.41 के साथ 505 रन बनाए।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 07:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बुरा फंसा यह पाकिस्तानी बल्लेबाज! इस गंदी हरकत के लिए इंग्लैंड पुलिस में केस दर्ज़, हो सकते हैं गिरफ्तार, PCB ने किया सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.