न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर पर फिदा हुईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, दे दिया सीधा शादी का ऑफर

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम ( Jimmy Neesham ) चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी वजह है एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस, जिन्होंने जिमी नीशम को ट्विटर पर प्रपोज कर दिया है। पाकिस्तान की टीवी एक्ट्रेस सेहर शेनवारी ( Sehar Shinwari ) ने जिमी नीशम को शादी का ऑफर दे डाला है। इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया है कि क्या तुम मेरे बच्चों के पिता बनोगे?

जिमी नीशम से मिला ये रिप्लाई

सेहर शेनवारी ने जिमी निशम के एक ट्वीट पर कमेंट कर लिखा, “जिमी मैं आपसे प्यार करती हूँ।” सेहर ने आगे कहा, “क्या आप मेरे भविष्य में होने वाले बच्चों के पिता बनना चाहोगे?” सेहर के इस ट्वीट पर जिमी नीशम का भी रिप्लाई आया है। जिमी ने रिप्लाई करते हुए कहा, “मुझे लगता है, जो इमोजी दिए गए हैं वो जरूरी नहीं थे।” जिमी ने एक तरीके से सेहर के ऑफर को ठुकरा दिया है।

Jimmy would you like to be daddy of my future kids 😉😜