Parthiv Patel ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, भावुक पोस्ट के साथ 18 साल के सफर को दिया विराम

नई दिल्ली। भारत के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने 9 दिसंबर बुधवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इस संन्यास के साथ ही उन्होंने 18 साल की क्रिकेटर की अपनी जर्नी को भी विराम दे दिया। 35 वर्षीय पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हुए पार्थिव ने 194 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं।

रिटायरमेंट के घोषणा करते हुए पार्थिव पटेल ने एक भावुक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली का शुक्रिया अदा किया।

बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का नियम, टायर को लेकर भी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन नहीं किया पालन तो बढ़ सकती है मुश्किल

अपने संन्यास का ऐलान करते हुए पार्थिव पटेल ने अपने टि्वटर पर पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को धन्यवाद दिया। पटेल ने लिखा- जिनकी कप्तानी में पटेल ने डेब्यू किया था. 'मैं आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से विदा ले रहा हूं।

भारी मन से अपने 18 साल के क्रिकेट के सफर का समापन कर रहा हूं। 'पार्थिव ने कहा, 'मुझे सुकून है कि मैंने गरिमा, खेल भावना और आपसी सामंजस्य के साथ खेला. मैंने जितने सपने देखे थे, उससे ज्यादा पूरे हुए। मुझे उम्मीद है कि मुझे याद रखा जाएगा।'

पार्थिव ने आगे लिखा- मैं खास तौर पर दादा का ऋणी हूं, मेरे पहले कप्तान, जिन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा जताया।' पटेल ने बीसीसीआई को भी शुक्रिया कहा। लिखा- 17 की उम्र में बीसीसीआई ने उन्हें खेलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आईपीएल टीमों और उनके मालिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे टीम में शामिल किया और मेरा ध्यान रखा।

पार्थिव पटेल में अपने 18 वर्ष के क्रिकेट करियर में 25 टेस्ट ( 934 रन), 38 वनडे ( 736रन ) और दो टी20 ( 36 रन)इंटरनेशनल खेले हैं। घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हुए पार्थिव ने 194 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। जबकि 139 आईपीएल ( 2848 रन) मैच खेले हैं।

तीन फॉर्मेट में अधूरी रही शतक की इच्छा

पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के चार फॉर्मेट में से तीन अहम फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी 20 में शतक नहीं जड़ा। आईपीएल 2015 में पार्थिव पटेल ने 339 रन बनाए और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे।

इन आईपीएल टीमों के लिए खेला

पार्थिव पटेल ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला। 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा थे. हालांकि, उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

U have been integral part of the journey...thank you for always been there...❤️❤️❤️love you... https://t.co/Qkf1Wbms2B