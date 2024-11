Champions Trophy 2025 के आयोजन को लेकर ICC की बैठक से पहले PCB चेयरमैन ने चली बड़ी चाल

Mohsin Naqvi confirms 40,000 capacity of Gaddafi Stadium, Lahore. It will be bigger than India's stadiums in Chennai, Mumbai, Hyderabad, Delhi, Bengaluru, Kanpur, Jaipur & Dharamsala. PCB is on fire 🇵🇰🇮🇳🔥🔥



Watch full presser here 👇🏽👇🏽👇🏽https://t.co/IRGgyEW9xT pic.twitter.com/0FvQQDnJNx