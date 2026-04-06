PCB चीफ मोहसिन नकवी की IPL को चुनौती, बोले- जल्द ही दुनिया की नंबर-1 टी20 लीग बनेगी PSL

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने दुनिया की सबसे पैसे वाली टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को एक बड़ी चुनौती दी है। अक्‍सर भारत के खिलाफ आग उगलने वाले बड़बोले नकवी ने दावा किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आईपीएल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सकती है। नकवी की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब पीएसएल का 11वां सीजन कई मुश्किलों के बीच खेला जा रहा है।