Orange and Purple Cap Standings: RCB की जीत के बाद भुवनेश्वर कुमार की लंबी छलांग, जानें किसके सिर ऑरेंज और पर्पल कैप?

Orange and Purple Cap Standings: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने 43 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार तीन विकेट चटकाते हुए पर्पल कैप की दौड़ में लंबी छलांग लगाई है। इस शानदार प्रदर्शन के चलते वह टॉप-10 गेंदबाजें की सूची में 9वें स्‍थान पर पहुंच गए हैं। आइये इस मैच के बाद शीर्ष बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।