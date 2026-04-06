IPL 2026 Points Table Update: राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर आरसीबी बनी टेबल टॉपर, जानें अन्य सभी टीमों का हाल

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 250 रन लगाए। विराट कोहली और फिल साल्ट ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साल्ट ने 30 गेंदों में 46 रन बनाए। नंबर तीन पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों पर 50 रनों की दमदार पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार ने महज 19 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली।