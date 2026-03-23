पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को ब्‍लेंसिंग मुजरबानी समेत कुछ प्‍लेयर्स ने ऐन मौके पर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) छोड़कर आईपीएल (IPL) में जाने का फैसला लेकर बड़ा झटका दिया है। ये बात पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को नागंवार गुजरी है। नकवी ने उन खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि ये लगातार दूसरी साल है, जब ये दोनों लीग एक ही समय पर हो रही हैं। पिछले साल भी कुछ प्‍लेयर्स ने बीच सीजन ही पीएसएल छोड़ दिया था।