RCB vs SRH: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, जीत के साथ यह टीम करेगी IPL की शुरुआत

आईपीएल – इंडियन प्रीमियर लीग (IPL – Indian Premier League) के 19वें सीज़न यानी आईपीएल 2026 की शुरुआत आज, शनिवार, 28 मार्च को होगी। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – आरसीबी (Royal Challengers Bengaluru – RCB) और सनराइज़र्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाएगा। आरसीबी 2025 में आईपीएल का ख़िताब जीत चुकी है, तो एसआरएच ने 2016 में आईपीएल का ख़िताब अपने नाम किया था। दोनों ही टीम जीत के साथ आईपीएल के इस सीज़न की शुरुआत करना चाहेगी। मैच से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी (Prediction) की है कि आरसीबी बनाम एसआरएच (RCB vs SRH) के इस मैच में कौनसी टीम जीतेगी।