ये 13 खिलाड़ी बने अपनी-अपनी टीमों के लिए सिरदर्द, कोई पूरे सीजन से बाहर, किसी के खेलने पर सस्पेंस

पैट कमिंस (सनराइजर्स हैदराबाद): एसआरएच के कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पीठ के निचले हिस्से (लम्बर स्ट्रेस) की चोट के चलते शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे। दिसंबर 2025 के बाद से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है।



जोश हेजलवुड (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु): आरसीबी के इस ऑस्ट्रेलियाई पेसर को हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन की लंबे समय से चली आ रही परेशानी के कारण शुरुआती कम से कम दो मैचों से बाहर रखा गया है।



मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स): डीसी के स्टार पेसर भी शुरुआती मैचों में नहीं दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें आराम दे रहा है, क्योंकि आगे अंतरराष्ट्रीय सीरीज और वन-डे विश्व कप है।



मतिशा पथिराना (कोलकाता नाइट राइडर्स): केकेआर ने इन्हें 18 करोड़ की बड़ी रकम खर्च कर खरीदा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लगी काफ की चोट के बाद इनकी उपलब्धता पर संशय था। हालांकि गुरुवार को श्रीलंका बोर्ड ने उन्हें फिट घोषित कर एनओसी दे दिया है, लेकिन कोलकाता का मेडिकल बोर्ड अभी फाइनल असेसमेंट करेगा।



लॉकी फर्ग्यूसन (पंजाब किंग्स): न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के घर में एक नन्हे मेहमान का जन्म हुआ है और वे परिवार के साथ समय बिताने के लिए पीबीकेएस के पहले सात मैच मिस करेंगे। यह चोट नहीं, बल्कि पर्सनल कारण है।



मैथ्यू शॉर्ट (चेन्नई सुपर किंग्स): सीएसके के इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था, हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार वे चेन्नई के कैंप में शामिल होने की उम्मीद में हैं, देखना होगा वे शुरुआती मैचों में पीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे या नहीं।​​​​​​​​​​​​​​​​