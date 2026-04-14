मैं इसको पहली ही गेंद पर आउट कर दूंगा’, प्रफुल्ल हिंगे ने मैच से पहले ही कर दिया था वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने का ऐलान

Praful Hinge on Vaibhav Sooryavanshi wicket: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल (IPL 2026) के मैच से पहले सारी चर्चा वैभव सूर्यवंशी को लेकर थी और इस बात पर कि कैसे यह 15 साल का लड़का हैदराबाद के बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर देगा। हालांकि, विदर्भ के एक तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू पर कुछ ऐसा कर दिखाया, जो जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे दिग्‍गज भी नहीं कर पाए थे। इस 24 साल के तेज गेंदबाज ने सूर्यवंशी को 'गोल्डन डक' पर आउट कर दिया, जिससे राजस्थान का ओपनर पूरी तरह से हैरान रह गया। इस लंबे कद के तेज गेंदबाज ने एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसकी गति का अंदाजा युवा बल्लेबाज़ नहीं लगा पाया और गेंद सूर्यवंशी के बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर सलिल अरोड़ा के सुरक्षित हाथों में पहुंच गई।