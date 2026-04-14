जडेजा से गेंदबाजी न करवाने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि हमने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। शायद हम कुछ चीजें थोड़ी अलग तरह से कर सकते थे। जड्डू भाई के मामले में मुझे नहीं पता, बस एक पल का फैसला था। ईशान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। इसलिए मैं वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैंने ओवरों के लिए बिश्नोई पर भरोसा किया। लेकिन, मुझे लगा कि जिस तरह से विकेट खेल रहा था, उसे देखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से 30 रन ज्‍यादा बना लिए थे। जहां तक बल्लेबाज़ी की बात है, 9 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भी 160 रन बनाना, हमारी बल्लेबाज़ी की गहराई के बारे में बहुत कुछ कहता है।