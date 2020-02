लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने लिया संन्यास, अंतिम टेस्ट में लिए थे 10 विकेट

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) से लंबे समय से बाहर चल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) ने महज 33 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। प्रज्ञान ने अपने संन्यास की घोषणा ट्विटर पर एक लेटर लिखकर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- अब जीवन के अगले चरण में बढ़ने का वक्त है। सभी का प्यार और समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। ओझा के रिटायरमेंट पर आईसीसी ने भी ट्वीट किया है।

Pragyan Ojha has retired from all forms of cricket! He represented India in 48 matches across formats between 2008 and 2013 and picked up 144 wickets. pic.twitter.com/lQbBeC7zwW

आखिरी टेस्ट में रहे थे मैन ऑफ द मैच

प्रज्ञान ओझा ने अपने अंतिम टेस्ट मैच की दोनों पारियों में पांच-पांच विकेट लिए थे। यह वही ऐतिहासिक मैच था, जिसमें सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने संन्यास की घोषणा की थी। दुर्भाग्य से ओझा के लिए भी यही अंतिम टेस्ट मैच साबित हुआ। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 40 रन देकर पांच, और दूसरी पारी में 49 रन देकर पांच विकेट चटकाए थे। इस मैच में वह मैन ऑफ द मैच साबित हुए थे। कह सकते हैं कि सचिन को विजयी विदाई देने में उनका भी बड़ा योगदान था।

बीसीसीआई समेत प्रशंसकों और खिलाड़ियों का जताया आभार

प्रज्ञान ओझा ने कहा कि इस स्तर पर खेलना उनका हमेशा से सपना था। वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वह खुशकिस्मत हैं कि उनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें देशवासियों से बहुत प्यार और सम्मान मिला। ओझा ने बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि असाधारण अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए बीसीसीआई के वह आभारी हैं। इस मौके पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रति भी उन्होंने अपना आभार जताया।

गांगुली का किया धन्यवाद

प्रज्ञान ज्ञान ओझा ने इस मौके पर सौरव गांगुली का भी धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने लिखा कि जब वह अपने करियर के खराब समय से जूझ रहे थे तो अपना अटूट समर्थन देने के लिए वह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और सौरव गांगुली के शुक्रगुजार हैं। बता दें कि अपने करियर के अंतिम सालों में प्रज्ञान ओझा बंगाल से रणजी खेलते थे। उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार की टीम का कम से समय के लिए नेतृत्व की अनुमति मिली।

It’s time I move on to the next phase of my life. The love and support of each and every individual will always remain with me and motivate me all the time 🙏🏼 pic.twitter.com/WoK0WfnCR7