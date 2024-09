Duleep Trophy 2024: प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवरों में पलटा मैच, इंडिया-ए को बनाया दलीप ट्रॉफी चैंपियन

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐀 𝐰𝐢𝐧! 🙌



They lift the #DuleepTrophy 👌👌



What a remarkable turnaround from them, picking up 7 wickets in the final session 👏#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️: https://t.co/QkxvrUnnhz pic.twitter.com/lIFrRtWSwW