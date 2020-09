IPL 2020: पंजाब की हार पर बौखलाई Preity Zinta ने निकाली अंपायर पर अपनी भड़ास, BCCI से की नए नियम बनाने की मांग

नई दिल्ली। IPL 2020 मैच की शुरूआत हो चुकी है। और इस खेल में बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर उतरकर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे है। हर खिलाड़ी का मुकाबला हर पल किसी बड़े खिलाड़ी के साथ हो रहा है। इसी बीच रविवार के दिन DC Vs KXIP दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुआ मुकाबला काफी रोमाचंक रहा है। लेकिन पंजाब की टीम की हार से IPL में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What’s the point of technology if it cannot be used? It’s time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP @lionsdenkxip https://t.co/uNMXFJYfpe — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 21, 2020

IPL 2020 रविवार को DC Vs KXIP के बीच खेला गया मैच एक बड़ा तनाव लेकर सामने आया है। इसमें पंजाब टीम की हार के बाद बौखलाई Preity Zinta खराब अंपायरिंग को लेकर काफी नाराज है। किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने अंपायर के द्वारा की गई गलतियों पर बड़ा सवाल उठाया है। और उन्होंने बीसीसीआई से नए नियम लाने की मांग भी की है।

I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match.

Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 20, 2020

प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि 'मैंने इस मैच को देखने के लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए यूएई आई। 6 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद 5 बार कोविड टेस्ट करवाया। लेकिन एम्पायर के एक गलत फैसले ने मुझे करारा झटका दिया है। ऐसी तकनीक का क्या काम जिसका इस्तेमाल न किया जा सके। इस तरह के गलत काम हर बार ना हो इसके लिए बीसीसीआई इसे रोकने के लिए नए नियम ले कर आए।'

एक रन की कीमत तुम क्या जानो अंपायर बाबू!

It'was a Blander Mistake by Umpair.

3rd ball of 19th over @mayankcricket run for 2 run, but umpair has announced Short run, whereas that was not short run.If you have tecnology than you should be use. #DCvsKXIP @realpreityzinta #IPL2020 pic.twitter.com/bILhNZMJqH — रवि प्रताप सिंह (@ravipratap913) September 20, 2020

क्या है पूरा मामला

दरअसल पंजाब की हार में एम्पायर के गलत फैसले का अहम रोल रहा है। इसकी शुरूआत उस समय हुई जब 19वां ओवर के लिए कसीगो रबाड़ा मैदान पर आए। और मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 12 गेंद पर 25 रन बनाकर दिए। पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल भले ही चूक गए हो, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक लंबा शॉट मारा। और दो रन पाने के लिए भागे। लेकिन अंपायर ने इसे शॉर्ट रन बताकर एक ही रन दिया। अब पजांब के लिए एक चुनौती सामने ये खड़ी थी कि उसे आखिरी की तीन गेंद पर 1 रन बनाने थे। लेकिन स्टोइनिस ने आखिरी की दो गेंदों पर दो विकेट चटकाकर जीत हासिल कर ली।

अब टीवी पर दिखाए जाने वाले रिप्ले से साफ पता चल रहा है कि अंपायर नितिन मेनन का फैसला गलत था, जार्डन ने दौड़ लगाते हुए क्रीज को पार किया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अंपायर के फैसले को लेकर हर खिलाड़ी अपनी बयान दे रहा है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि, मैं मैन ऑफ द मैच के चुनाव से सहमत नहीं हूं.जिस अंपायर ने शॉर्ट रन दिया उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। शॉर्ट रन नहीं था। एक रन के अंतर ने ही पंजाब की टीम को हार की कगार तक पहुंचा दिया।