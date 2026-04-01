IPL 2026: KKR के खिलाफ पंजाब किंग्स को हुआ बड़ा नुकसान! जानें प्लेऑफ की रेस पर कितना पड़ेगा असर

आकाश चोपड़ा ने JioHotstar पर बातचीत के दौरान बताया कि पंजाब की असली ताकत उनका बैटिंग लाइनअप है। खास बात यह है कि उनकी बल्लेबाजी युवा भारतीय खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द घूमती है। टीम शानदार शुरुआत करती नजर आ रही है। पिछले सीजन में रनर-अप रहने के बाद, पंजाब ने इस साल भी धमाकेदार शुरुआत की है। उन्होंने अपने पहले दो मैच जीते और तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ पॉइंट बांटना पड़ा।