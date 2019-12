आर अश्विन का बड़ा बयान, IPL 2020 में भी जारी रहेगी मांकड़िंग

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL ) 2019 के सीजन 12 में किंग्स इलेवन पंजाब ( Kings XI Punjab ) के कप्तान आर अश्विन ( R Ashwin ) का मांकड़िंग रन आउट ( mankading run out ) शायद ही कोई भूल पाएगा। अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स ( Rajasthan Royals ) के जोंस बटलर ( Jos Butler ) को मांकड़िंग रनआउट किया था। इस बीच अश्विन ने आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमों के खिलाड़ियों को पहले ही चेतावनी दे दी है कि उनका मांकड़िंग रनआउट जारी रहेगा।

मांकड़िंग को तैयार हैं अश्विन?

दरअसल, अश्विन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के सवालों का जवाब दे रहे थे कि तभी एक फैन ने उनसे पूछ लिया कि वो आईपीएल के आगामी सीजन में किस बल्लेबाज को मांकड़िंग रनआउट करेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि जो भी क्रीज पार करेगा, वो मांकड़िंग रनआउट होगा।

Anyone that goes out of the crease. ✅