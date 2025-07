IND vs ENG: द्रविड़ से धोनी तक… ये हैं ओवल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

Most runs by Indian at Kennington Oval, India vs England 5th test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुक़ाबला 31 जुलाई से खेला जाएगा। यह मुक़ाबला लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। इस सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रहा है। ऐसे में अगर भारत यह मुक़ाबला जीत लेता है तो सीरीज 2-2 से ड्रा हो जाएगी।