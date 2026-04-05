Purple Cap IPL 2026: पर्पल कैप की लिस्ट में बड़ा फेरबदल, चार विकेट झटक राजस्थान रॉयल्स का यह गेंदबाज टॉप पर

तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज टी. नटराजन हैं। नटराजन ने 2 मैचों में 13.25 की औसत से 4 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 7.57 की है। दिल्ली के ही एक और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी चौथे नंबर पर हैं। एनगिडी ने भी दो मैचों में 15.25 की औसत से चार विकेट लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के जयदेव उनादकट इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने दो मैचों में 12.50 की औसत से चार विकेट लिए हैं।