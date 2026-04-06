ऋषभ पंत की टीम से हारकर भी ईशान किशन ने जाहिर की खुशी, मैच के बाद बताई इसकी वजह

ईशान किशन ने कहा, “मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने आज बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने योजना के अनुसार सही जगहों पर गेंदबाजी की। फील्डरों को भी इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरा जोर लगाया। ऐसे टूर्नामेंट में एक-दो चौके मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लड़े, उससे मैं खुश हूं।” एक समय एसआरएच की टीम 26 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। हालांकि, हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने पांचवें विकेट के लिए 116 रन की अहम साझेदारी कर टीम को 156 रन तक पहुंचाया। क्लासेन ने 62 रन बनाए, जबकि नीतीश ने 56 रन का योगदान दिया।