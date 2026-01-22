टी20 टीम से हुए बाहर, वनडे में नहीं बने रन, शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में भी बुरा हाल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में आज 22 जनवरी से राउंड 6 के मैच खेले जा रहे हैं। इसमें पंजाब का मुकाबला सौराष्ट्र से राजकोट में खेला जा रहा है। सौराष्ट्र के पहली पारी में 172 रन के जवाब में खेलने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। 53 रन के स्कोर पर टीम के तीन विकेट गिर जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल से सभी को उम्मीदें थीं, लेकिन वह बिना खाता खोले ही दूसरी गेंद पर पार्थ का शिकार बने। शून्य के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। बल्लेबाजों के इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पंजाब की पहली पारी मात्र 139 रन पर ही सिमट गई।