IPL 2026 के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते राशिद खान, खुद बताई वजह

दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत में अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन खर्चते हुए तीन महत्‍वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। लेकिन, राशिद ने भारत के खिलाफ जून में होने वाले एकमात्र टेस्ट में खेलने पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि रेड-बॉल क्रिकेट उनकी लंबी करियर की संभावनाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है।