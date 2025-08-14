Patrika LogoSwitch to English

रविचंद्रन अश्विन का चौंकाने वाला खुलासा, टीम में शामिल करने के लिए CSK ने इस खिलाड़ी को ‘अंडर द टेबल’ दिया था ज्यादा पैसा

अश्विन ने बताया कि ब्रेविस को टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइज़ी ने अतिरिक्त रकम ऑफर की। हालांकि, इस दावे पर CSK या ब्रेविस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 14, 2025

Ravichandran ashwin and ms dhoni
रविचंद्रन अश्विन और एमएस धोनी एक मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान (Photo Credit - IANS)

Ravichandran Ashwin, Dewald Brevis, IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अश्विन ने दावा किया कि CSK ने दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन करने के लिए 'अंडर द टेबल' पैसा दिया था।

अश्विन ने क्या कहा?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्हें 'बेबी एबी' के नाम से जाना जाता है, को सीएसके ने आईपीएल 2025 में शामिल करने के लिए उनकी बेस प्राइस 2.2 करोड़ रुपये से अधिक रकम चुकाई। अश्विन के अनुसार, कई फ्रेंचाइजियों ने ब्रेविस को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन सीएसके ने उनके एजेंट्स के साथ गहन बातचीत के बाद अतिरिक्त राशि देकर उन्हें अपने साथ जोड़ा।

उन्होंने कहा, "मैं आपको ब्रेविस के बारे में बताता हूँ। पिछले आईपीएल में उन्होंने सीएसके के साथ शानदार समय बिताया। कई टीमें उनसे बात कर रही थीं, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण कुछ टीमें पीछे हट गईं। रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन करने के लिए बेस प्राइस पर बात होनी थी, लेकिन खिलाड़ी और उनके एजेंट्स ने कहा कि अगर अतिरिक्त राशि दी जाएगी, तभी वो आएंगे।"

अश्विन ने आगे बताया कि ब्रेविस जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि अगर उन्हें अगले सीजन में रिलीज किया जाता है, तो नीलामी में उनकी कीमत बढ़ सकती है। इसलिए, उन्होंने सीएसएल से पहले ही ज्यादा रकम की मांग की। अश्विन ने कहा, "खिलाड़ी जानता है कि अगले साल नीलामी में उसे अच्छा पैसा मिलेगा। इसीलिए उसने कहा, अभी अच्छा पैसा दो, वरना मैं अगले साल ज्यादा में जाऊंगा। CSK ने इस राशि को देने के लिए सहमति जताई, और इस तरह ब्रेविस उनके साथ जुड़े।"

ब्रेविस को आईपीएल 2025 के मध्य में चोटिल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया था। ब्रेविस ने 6 मैचों में 225 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सीएसके की बल्लेबाजी को मजबूती दी, खासकर तब जब टीम का मध्यक्रम और शीर्ष क्रम रन बनाने में जूझ रहा था।

