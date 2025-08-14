रविचंद्रन अश्विन का चौंकाने वाला खुलासा, टीम में शामिल करने के लिए CSK ने इस खिलाड़ी को ‘अंडर द टेबल’ दिया था ज्यादा पैसा

अश्विन ने आगे बताया कि ब्रेविस जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि अगर उन्हें अगले सीजन में रिलीज किया जाता है, तो नीलामी में उनकी कीमत बढ़ सकती है। इसलिए, उन्होंने सीएसएल से पहले ही ज्यादा रकम की मांग की। अश्विन ने कहा, "खिलाड़ी जानता है कि अगले साल नीलामी में उसे अच्छा पैसा मिलेगा। इसीलिए उसने कहा, अभी अच्छा पैसा दो, वरना मैं अगले साल ज्यादा में जाऊंगा। CSK ने इस राशि को देने के लिए सहमति जताई, और इस तरह ब्रेविस उनके साथ जुड़े।"