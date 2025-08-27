IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, बनाए हैं कई बड़े रिकॉर्ड

अश्विन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "यह एक खास दिन है और इसलिए एक खास शुरुआत भी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाओं की खोज आज से शुरू होती है। मैंने जिन टीमों के साथ भी खेला, उन यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीएल और बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है। भविष्य में जो भी है, मैं उसका आनंद लेने और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।"