IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, बनाए हैं कई बड़े रिकॉर्ड

दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने बुधवार सुबह एक्स पर घोषणा करते हुए कहा कि वह "विश्व भर के अन्य लीगों में खेल की संभावनाओं को तलाशना" शुरू करेंगे। वह आईपीएल के पांचवें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (187 विकेट) के तौर पर इस टूर्नामेंट को अलविदा कह रहे हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.2 की रही।
अश्विन आईपीएल में सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा थे और उनकी अंतिम टीम भी सीएसके ही थी। इसके अलावा उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए भी आईपीएल में हिस्सा लिया और किंग्स XI पंजाब की कप्तानी भी की। अश्विन ने 2009 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और उसके बाद सभी 16 सीजन में हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने ढेरों रिकॉर्ड बनाए।
अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में वह रिटायर्ड आउट हुए थे। अश्विन स्पिनर होने के बावजूद पावरप्ले ओवरों के दौरान भी गेंदबाजी करने में सक्षम थे। उन्होंने शुरुआती 6 ओवरों के दौरान 50 विकेट लिए हैं। वह पावरप्ले ओवरों के दौरान 50 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने थे। उनके अलावा किसी अन्य स्पिनर ने पावरप्ले ओवरों के दौरान 40 विकेट भी नहीं लिए हैं।
अश्विन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "यह एक खास दिन है और इसलिए एक खास शुरुआत भी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाओं की खोज आज से शुरू होती है। मैंने जिन टीमों के साथ भी खेला, उन यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीएल और बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है। भविष्य में जो भी है, मैं उसका आनंद लेने और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।"
अश्विन ने 2010 और 2011 में सीएसके के साथ आईपीएल जीता था, लेकिन आठ साल तक अलग-अलग टीमों के लिए खेलने के बाद, पिछले सीजन आईपीएल में उनकी घर वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पिछले साल मेगा ऑक्शन में सीएसके ने अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, और उन्होंने 14 में से नौ मैच खेले थे। इकॉनमी के दृष्टिकोण से यह उनका सबसे महंगा साल भी साबित हुआ। उन्होंने 9.12 रन प्रति ओवर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सीजन में उनकी इकॉनमी 8.49 से ज्यादा रही।