IND vs WI: 10 रन बनाते ही जडेजा करेंगे वो काम जो जाक कैलिस जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके, रच देंगे बतौर ऑलराउंडर नया इतिहास

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड केवल तीन खिलाड़ियों ने बनाया है। इस विशेष क्लब में इंग्लैंड के दिग्गज इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट), भारत के कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट), और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट) शामिल हैं। अगर जडेजा 4000 रनों का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो वह इस एलिट लिस्ट में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। खास बात यह है कि वर्तमान में कोई भी सक्रिय खिलाड़ी इस सूची में नहीं है, जो जडेजा की उपलब्धि को और भी खास बनाता है।