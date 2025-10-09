Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: 10 रन बनाते ही जडेजा करेंगे वो काम जो जाक कैलिस जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके, रच देंगे बतौर ऑलराउंडर नया इतिहास

रवींद्र जडेजा ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 3990 रन बनाए हैं और 334 विकेट अपने नाम किए हैं। दिल्ली टेस्ट में केवल 10 रन बनाते ही वह 4000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे। ऐसा करने वाले वह 18वें भारतीय बल्लेबाज और दूसरे भारतीय ऑलराउंडर होंगे। इससे पहले यह कारनामा पूर्व भारतीय कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने हासिल किया था, जिन्होंने 5248 रन बनाए और 434 विकेट लिए।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 09, 2025

Ravindra Jadeja

भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: ANI)

Ravindra Jadeja, India vs West Indies Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इस मैच में भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास एक ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम करने का सुनहरा अवसर है। अगर जडेजा इस मैच में सिर्फ 10 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के चुनिंदा ऑलराउंडरों की सूची में शामिल हो जाएंगे।

रवींद्र जडेजा ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 3990 रन बनाए हैं और 334 विकेट अपने नाम किए हैं। दिल्ली टेस्ट में केवल 10 रन बनाते ही वह 4000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे। ऐसा करने वाले वह 18वें भारतीय बल्लेबाज और दूसरे भारतीय ऑलराउंडर होंगे। इससे पहले यह कारनामा पूर्व भारतीय कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने हासिल किया था, जिन्होंने 5248 रन बनाए और 434 विकेट लिए।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड केवल तीन खिलाड़ियों ने बनाया है। इस विशेष क्लब में इंग्लैंड के दिग्गज इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट), भारत के कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट), और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट) शामिल हैं। अगर जडेजा 4000 रनों का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो वह इस एलिट लिस्ट में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। खास बात यह है कि वर्तमान में कोई भी सक्रिय खिलाड़ी इस सूची में नहीं है, जो जडेजा की उपलब्धि को और भी खास बनाता है।

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है, इस कीर्तिमान को हासिल नहीं कर पाए। कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 55.37 की शानदार औसत से 13289 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी में वह 292 विकेट ही ले सके, जो 300 के आंकड़े से 8 विकेट कम है। जडेजा अगर यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह न केवल कपिल देव की बराबरी करेंगे, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों की सूची में अपनी जगह पक्की कर लेंगे।

Published on:

09 Oct 2025 12:49 pm

