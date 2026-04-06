RCB के कप्तान रजत पाटीदार का गुस्सा देख सहमे अंपायर, दिनेश कार्तिक ने भी लिया आड़े हाथ, वायरल हुआ वीडियो

Rajat Patidar (Photo Credit: IANS)
Rajat Patidar angry at Umpire: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) रविवार को आईपीएल के 11वें मुकाबले में 43 रनों से जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बना ली है। यह सीजन में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की थी। रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 250/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में सीएसके सिर्फ 207 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के दौरान एक ऐसा घटना भी घटी, जब पाटीदार अंपायर पर गुस्सा गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल, यह घटना आरसीबी की बल्लेबाजी के दौरान हुई। जब रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर थे। ड्रिंक्स के समय हेड कोच एंडी फ्लावर और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक दोनों बल्लेबाजों के लिए ड्रिंक्स लेकर मैदान पर आए। इसी बीच अंपायरों में से एक ने पाटीदार की पानी की बोतल उठा ली। अंपायर ने एक घूंट ही पिया था कि पाटीदार ने देख लिया।
पाटीदार ने नाराजगी जताते हुए गुस्से में अंपायर की ओर गए और उनसे अपनी बोतल वापस मांगी। इसके बाद अंपायर बोतल दे ही रहे थे कि दिनेश कार्तिक ने आड़े हाथ ले लिया और पूछा कि आपका पानी कहां है। इस पर अंपायर बगले झांकते नजर आए। इस दौरान एंडी फ्लावर भी पास ही खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सीएसके के खिलाफ अपनी टीम की शानदार जीत के बाद आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने बड़े-बड़े शॉट लगाने वाले टिम डेविड की उनकी 'फिनिशिंग' क्षमताओं के लिए जमकर तारीफ। पाटीदार ने कहा कि वह एक स्पेशलिस्ट हैं और मैं कहूंगा कि वह सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इसमें बहुत मजा आया और उन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया था। मुझे लगता है कि अगर आप कहें तो वह सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं और पूरे गेम में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, और जितने भी बेहतरीन फिनिशर्स मैंने देखे हैं, उनमें से एक हैं।
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