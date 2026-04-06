RCB के कप्तान रजत पाटीदार का गुस्सा देख सहमे अंपायर, दिनेश कार्तिक ने भी लिया आड़े हाथ, वायरल हुआ वीडियो

Rajat Patidar angry at Umpire: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) रविवार को आईपीएल के 11वें मुकाबले में 43 रनों से जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बना ली है। यह सीजन में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की थी। रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 250/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में सीएसके सिर्फ 207 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के दौरान एक ऐसा घटना भी घटी, जब पाटीदार अंपायर पर गुस्‍सा गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।